Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023

17 Января 2023, 00:34
Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) прошли очередные соревнования у конькобежцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Комплект медалей был разыгран у мужчин на дистанции 5 тысяч метров. Казахстан представляли Бакдаулет Сагатов и Андрей Зуев. Сагатов показал пятое время (7:04.91), Зуев стал 16-м (7:17.77). «Золото» выиграл итальянец Риккардо Лорелло, серебряным призером стал его соотечественник Даниэле Ди Стефано, а бронзовую медаль завоевал японец Мотонага Арито.

Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м.

1. Риккардо Лорелло (Италия) — 6:53.22;

2. Даниэле Ди Стефано (Италия) — +1.98;

3. Мотонага Арито (Япония) — +9.81;

5. Бакдаулет Сагатов (Казахстан) — +11.69;

16. Андрей Зуев (Казахстан) — +24.55.

Новости по теме
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023
Теги:
Читайте также
ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в Таиланде
Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023
Елена Рыбакина с победы стартовала на Australian Open-2023
Определены первые участники жилищной программы «Актобе жастары»
Александр Бублик узнал свою позицию в обновленном рейтинге ATP
Снежный фестиваль прошел в Астане
Казахстан забил 15 шайб в ворота Великобритании на хоккейном турнире Универсиады-2023
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей