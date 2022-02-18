Казахстанский конькобежец объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский конькобежец выступил на Олимпийских играх-2022. Он стал участником соревнований на дистанции 1000 метров. И, как сказал спортсмен, это был его последний старт в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Никаких комментариев у меня нет. Единственное, я хотел бы извиниться перед всем народом Казахстана, перед всеми друзьями, знакомыми, перед теми, кто сегодня болел за меня и поддерживал. Сказать честно, не знаю, что произошло на дистанции, почему показал такой результат. Нет оправданий. Знаю одно, что выступил очень плохо. Особенно для своего последнего старта в карьере. Были планы закончить карьеру на чемпионате мира по спринтерскому многоборью. Но, если судить по сегодняшнему бегу, это был мой последний старт.

Сложно говорить, что будет дальше. Необходимо закончить, смотреть на перспективы. Страшно. 23 года в спорте — мало что умеешь. Буду смотреть, что делать дальше», — озвучил Кузин.

Добавим, что на данный момент дистанцию преодолели 18 спортсменов. Кузин занимает промежуточное 12-е место. Для него ОИ в Пекине четвертые в карьере.



