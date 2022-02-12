Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

От Казахстана в них принял участие Иван Аржаников. Он бежал во второй паре с британцем Корнелиусом Керстеном и преодолел «пятисотку» за 35.82 секунд. Этот результат не позволил ему вести борьбу за медали — казахстанец досрочно покинул тройку лучших.

Для Аржаникова данный старт был олимпийским дебютом и первым выступлением на текущих Играх.

Всего в стартовом протоколе заявлено 30 спортсменов.