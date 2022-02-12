Новости
Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
12 Февраля 2022 15:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеПекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде Пекин-2022: Сборная США завоевала «золото» в микс сноуборд-кроссе на Олимпиаде Глава МОК Томас Бах встретился с атлетами в олимпийской деревне Чжанцзякоу
От Казахстана в них принял участие Иван Аржаников. Он бежал во второй паре с британцем Корнелиусом Керстеном и преодолел «пятисотку» за 35.82 секунд. Этот результат не позволил ему вести борьбу за медали — казахстанец досрочно покинул тройку лучших.
Для Аржаникова данный старт был олимпийским дебютом и первым выступлением на текущих Играх.
Всего в стартовом протоколе заявлено 30 спортсменов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде
- Пекин-2022: Сборная США завоевала «золото» в микс сноуборд-кроссе на Олимпиаде
- Глава МОК Томас Бах встретился с атлетами в олимпийской деревне Чжанцзякоу
- Турнир в память о погибших шахтерах проходит в Караганде
- Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине
- Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн