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Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх

12 Февраля 2022 15:35
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Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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От Казахстана в них принял участие Иван Аржаников. Он бежал во второй паре с британцем Корнелиусом Керстеном и преодолел «пятисотку» за 35.82 секунд. Этот результат не позволил ему вести борьбу за медали — казахстанец досрочно покинул тройку лучших.

Для Аржаникова данный старт был олимпийским дебютом и первым выступлением на текущих Играх.

Всего в стартовом протоколе заявлено 30 спортсменов.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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