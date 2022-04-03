02:44, 03 Апрель 2022 | GMT +6
Казахстанский клуб вышел в финал Европейской хоккейной лиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский женский хоккейный клуб «Айсулу» в полуфинальном матче Европейской женской хоккейной лиги (EWHL) одержал победу над командой МАК из Будапешта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Действующие чемпионки Казахстана второго апреля в упорном матче одержали победу со счетом 4:3. Мадина Турсынова, Малика Алдабергенова, Кендра Броуд и Татьяна Королева стали авторами заброшенных шайб казахстанского клуба.
Третьего апреля казахстанские хоккеисты сыграют в финале турнира против другой команды из столицы Венгрии КМХ, а МАК сыграет в матче за третье место с венским клубом Sabres.
Фото: sports.kz