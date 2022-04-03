Казахстанский клуб вышел в финал Европейской хоккейной лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинский женский хоккейный клуб «Айсулу» в полуфинальном матче Европейской женской хоккейной лиги (EWHL) одержал победу над командой МАК из Будапешта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Действующие чемпионки Казахстана второго апреля в упорном матче одержали победу со счетом 4:3. Мадина Турсынова, Малика Алдабергенова, Кендра Броуд и Татьяна Королева стали авторами заброшенных шайб казахстанского клуба.

Третьего апреля казахстанские хоккеисты сыграют в финале турнира против другой команды из столицы Венгрии КМХ, а МАК сыграет в матче за третье место с венским клубом Sabres.

Фото: sports.kz







