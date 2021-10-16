РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:47, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский клуб выиграл «бронзу» чемпионата Азии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках клубного чемпионата Азии среди мужских волейбольных команд завершился матч за третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В нем принял участие казахстанский «Буревестник». Против наших спортсменов сыграл Nakhon Ratchasima QminC VC (Таиланд).

    Победу в противостоянии одержала казахстанская команда. Матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

    Ранее казахстанский женский волейбольный клуб из Усть-Каменогорска одержал победу на клубном чемпионате Азии.



    Теги:
    Спорт Соотечественники Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!