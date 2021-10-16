Казахстанский клуб выиграл «бронзу» чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках клубного чемпионата Азии среди мужских волейбольных команд завершился матч за третье место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В нем принял участие казахстанский «Буревестник». Против наших спортсменов сыграл Nakhon Ratchasima QminC VC (Таиланд).

Победу в противостоянии одержала казахстанская команда. Матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

Ранее казахстанский женский волейбольный клуб из Усть-Каменогорска одержал победу на клубном чемпионате Азии.



