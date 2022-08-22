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Казахстанский клуб проиграл всухую и вылетел из женской Лиги чемпионов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Августа 2022, 04:31
Казахстанский клуб проиграл всухую и вылетел из женской Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский «БИИК-Шымкент» сыграл с украинской командой «Ворскла-Харьков-2» в рамках первого отборочного раунда женской Лиги чемпионов-2022/2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Финальный матч группы 3 Пути чемпионов прошел в хорватском городе Вараждин и завершился со счетом 2:0 в пользу украинок. В начале второго тайма мяч забила Екатерина Корсун, ближе к концу встречи Роксолана Кравчук удвоила преимущество своей команды.

Таким образом, казахстанки потерпели поражение и уступили украинскому клубу дорогу во второй раунд отбора, где «Ворскла-Харьков» поборется за путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее в полуфинальных матчах группы 3 «БИИК-Шымкент» одержал победу над хорватским «Сплитом» (5:1), а «Ворскла-Харьков-2» разгромила грузинский «Ланчхути» (5:0).

«БИИК-Шымкент» (Казахстан) — «Ворскла-Харьков-2» (Украина) 0:2 (0:0).

Голы: Корсун 52 (0:1), Кравчук 79 (0:2).

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