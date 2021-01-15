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Казахстанский клуб официально подписал контракт с бразильским нападающим
15 Января 2021 13:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МФК «Атырау» объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Кельсоном Винисиусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Келсон Винисиус Франсиско Де Кампос — бразильский нападающий. Родился в Бразилии в 1993 году. На данный момент является натурализованным игроком сборной Армении. За свою карьеру на клубном уровне успел поиграть в Бразилии, Армении, Испании, Португалии и Франции. Последним клубом Келсона был французский «Béthune Futsal». Является обладателем Кубка Армении и чемпионом армянской лиги в составе команды «Leo Futsal».
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