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Казахстанский каратист завоевал для Казахстана седьмую «бронзу» Олимпиады-2020
5 Августа 2021 17:27
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Дархан Асадилов стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции.
Противостояние получилось напряженным. Однако точнее оказался соперник, выигравший со счетом 5:2.
Да Коста прошел в финал, а Асадилов занял третье место.
Отметим, что каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим.
Фото: Владислав Семенов, НОК РК
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