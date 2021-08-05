Казахстанский каратист завоевал для Казахстана седьмую «бронзу» Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Дархан Асадилов стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции.

Противостояние получилось напряженным. Однако точнее оказался соперник, выигравший со счетом 5:2.

Да Коста прошел в финал, а Асадилов занял третье место.

Отметим, что каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим.





Фото: Владислав Семенов, НОК РК







