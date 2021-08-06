Казахстанский каратист уступил во втором бою Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Каратист из Казахстана Нурканат Ажиканов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, провел свой второй бой группового этапа турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца стал немецкий спортсмен Ноа Битш. Представителю Германии удалось одержать победу с оценкой сеншу. В следующем бою Ажиканов встретится с двукратным чемпионом мира Луиджи Бусой из Италии.

Напомним, что ранее Нурканат Ажиканов стартовал с победы, взяв верх над австралийцем Цунэари Яхиро — 6:3.

Фото: Владислав Семёнов, НОК РК





