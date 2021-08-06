Новости
Казахстанский каратист проиграл в заключительном бою отборочного турнира Олимпиады-2020
6 Августа 2021 16:33
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов, выступающий в весе до 75 кг, провел свою заключительную, четвертую схватку группового этапа Олимпийских игр-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанский каратист не пробился в полуфинал Олимпиады-2020 Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020 Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио
Соперником Нурканата выступил азербайджанец Рафаэль Агаев. Итогом противостояния стала победа Агаева со счетом 3:2.
Таким образом, Ажиканов завершил отборочный турнир с четырьмя очками (две победы и два поражения). У его конкурентов есть еще по одному поединку в запасе. В полуфинал выйдут по два лучших участника из каждой группы.Ранее Ажиканов победил со счетом 6:3 австралийца Цунэари Яхиро, после чего уступил немецкому каратисту Ноа Битшу (сеншу) и одолел итальянского спортсмена Луиджи Бусу (2:0).
ФОТО: НОК Казахстана, Владислав Семёнов
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанская пятиборка заняла 13-е место на Олимпиаде-2020
- Казахстанский каратист не пробился в полуфинал Олимпиады-2020
- Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020
- Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио
- Казахстанский борец-вольник получил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020
- Казахстанский каратист победил двукратного чемпиона мира на Олимпиаде-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн