Казахстанский каратист победил двукратного чемпиона мира на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) провел свой третий поединок отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На татами против Нурканата вышел двукратный чемпион мира, итальянец Луиджи Буса. Итогом боя стала победа казахстанского спортсмена со счетом 2:0. В заключительной схватке группового раунда Ажиканов сразится с Рафаэлем Агаевым из Азербайджана.

Ранее Ажиканов победил со счетом 6:3 австралийца Цунэари Яхиро, после чего уступил немецкому каратисту Ноа Битшу (сеншу).

Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в своей группе.



