+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский каратист не пробился в полуфинал Олимпиады-2020

6 Августа 2021 17:14
Поделиться:
Казахстанский каратист не пробился в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпиаде-2020 завершился отборочный этап у каратистов в весовой категории до 75 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанская пятиборка заняла 13-е место на Олимпиаде-2020
Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020 Казахстанский каратист проиграл в заключительном бою отборочного турнира Олимпиады-2020 Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио

Казахстанский спортсмен Нурканат Ажиканов по его итогам не смог выйти в полуфинал. После четырех боев он финишировал четвертым из пяти в своей группе с четырьмя очками. Лидером стал итальянец Луиджи Буса (6), за ним с аналогичным количеством очков расположился Рафаэль Агаев из Азербайджана — они завоевали путевки в полуфинальную стадию.

Напомним, что Ажиканов стартовал в групповом этапе с победы над Цунэари Яхиро из Австралии, затем уступил немцу Ноа Битшу, после этого победил Бусу и проиграл Агаеву.


ФОТО: НОК Казахстана, Владислав Семёнов
Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанская пятиборка заняла 13-е место на Олимпиаде-2020
Казахстанский борец сразился за «бронзу» Олимпиады-2020
Казахстанский каратист проиграл в заключительном бою отборочного турнира Олимпиады-2020
Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио
Популярное
1 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
2 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
5 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
6 Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Читайте также
Казахстанский борец-вольник получил шанс завоевать медаль Олимпиады-2020
Казахстанский каратист победил двукратного чемпиона мира на Олимпиаде-2020
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив