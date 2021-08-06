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Казахстанский каратист не пробился в полуфинал Олимпиады-2020
6 Августа 2021 17:14
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпиаде-2020 завершился отборочный этап у каратистов в весовой категории до 75 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанский спортсмен Нурканат Ажиканов по его итогам не смог выйти в полуфинал. После четырех боев он финишировал четвертым из пяти в своей группе с четырьмя очками. Лидером стал итальянец Луиджи Буса (6), за ним с аналогичным количеством очков расположился Рафаэль Агаев из Азербайджана — они завоевали путевки в полуфинальную стадию.
Напомним, что Ажиканов стартовал в групповом этапе с победы над Цунэари Яхиро из Австралии, затем уступил немцу Ноа Битшу, после этого победил Бусу и проиграл Агаеву.
ФОТО: НОК Казахстана, Владислав Семёнов
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