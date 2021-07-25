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Казахстанский каноист вышел в полуфинал Олимпиады-2020

25 Июля 2021 14:12
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Казахстанский каноист вышел в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский каноист Александр Куликов успешно выступил в квалификации на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В гребном слаломе на каноэ Куликов показал во второй попытке время 105,43 секунды (2 секунды штрафа) и занял в итоге 14-е место. Этого результата оказалось достаточно для выхода в полуфинал соревнований — дальше прошли пятнадцать спортсменов. Полуфинал пройдет завтра.

Напомним, пока на Олимпиаде-2020 у Казахстана одна медаль — «бронзу» завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Всего страну представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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