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Казахстанский каноист вышел в полуфинал Олимпиады-2020
25 Июля 2021 14:12
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский каноист Александр Куликов успешно выступил в квалификации на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В гребном слаломе на каноэ Куликов показал во второй попытке время 105,43 секунды (2 секунды штрафа) и занял в итоге 14-е место. Этого результата оказалось достаточно для выхода в полуфинал соревнований — дальше прошли пятнадцать спортсменов. Полуфинал пройдет завтра.
Напомним, пока на Олимпиаде-2020 у Казахстана одна медаль — «бронзу» завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Всего страну представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.
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