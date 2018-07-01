Казахстанский каноист Алтынбек Кожахмет взял серебро чемпионата мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каноист Алтынбек Кожахмет стал серебряным призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в болгарском городе Пловдив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 1000 метров с результатом 04:25:412, бронза у немецкого спортсмена Роа Бенэк (04:25:558), золото у белоруса Дзянис Патапенка(04:25:077).



Отметим, чемпионат мира среди юниоров (18 лет и младше) и среди юношей (23 и младше) проходит в городе Пловдив с 26 июля. Финал состоится 29 июля. Участвуют спортсмены из 67 стран мира. Казахстан представляют 17 атлетов. Из них 12 в младшей группе и 5 в старшей.







Также среди юниорок казахстанская каноистка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 метров показала пятый результат.

