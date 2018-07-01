Казахстанский каноист Акчурин выиграл «серебро» ЧМ в Болгарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каноист Ануар Акчурин стал серебряным призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров(18 лет и младше). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Казахстанский спортсмен преодолел дистанцию 200 метров с результатом 40:093, «бронза» у белоруса Виталия Азетски (40:190), «золото» завоевал российский каноист Никита Некрасов(39:767).

Отметим, чемпионат мира среди юниоров (18 лет и младше) и среди юношей ( 23 и младше) проходит в городе Пловдиве (Болгария) с 26 июля. Финал состоится завтра 29 июля.

Вчера казахстанский каноист Алтынбек Кожахметов также завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров. Юниорка Гульжайна Тыныбекова на дистанции 500 метров показала пятый результат.

Участвуют спортсмены из 67 стран мира. Казахстан представляют 17 атлетов. Из них 12 в младшей группе и 5 в старшей.