Казахстанский камерный ансамбль FORTE TRIO выступил в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 17 по 20 апреля в Ташкенте прошло яркое событие в культурной жизни Узбекистана - фестиваль камерной музыки в рамках Международного фестиваля «Японская весна». Музыканты из Японии, Италии, Казахстана и Узбекистана продемонстрировали свое мастерство на сцене Государственной консерватории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В программе фестиваля прозвучала музыка западноевропейских, японских, южноамериканских, казахских и узбекских композиторов.

Фестиваль открыло выступление дуэта из Японии - Макото Йошида (кларнет), Рютаро Судзуки (фортепиано). Рютаро Судзуки - один из самых многообещающих талантов современности. Первый сольный концерт дал в 9 лет. Блистал на сцене многих престижных фестивалей в Европе. Макото Йошида - обладатель I премии и приза зрительских симпатий Токийского музыкального конкурса.

Свое творчество гостям также представил дуэт из Италии «Контрапункт» в составе Филомена де Паскуале (флейта) и Джорджо Альбиани (гитара). Филомена де Паскуале активно выступает как классический и джазовый музыкант. Многократно участвовала в программах ведущей итальянской телекомпании RAI. Джорджо Альбиани исполняет классику, этно, пишет музыку для театра. Его концерты записаны для компаний RAI, EMI, BBC, Vatican Radio, Радио Франс.

Нашу страну на фестивале представил FORTE TRIO - один из самых известных камерно-инструментальных ансамблей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. В составе трио именитый казахстанский пианист, профессор, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев, лауреаты международных конкурсов Максат Джусупов (скрипка) и Мурат Нарбеков (виолончель). Это первый и единственный музыкальный коллектив в Казахстане с таким составом инструментов.

Благодаря высочайшему мастерству трио сегодня - один из самых востребованных камерных ансамблей Казахстана, активно гастролирующее по всему миру. Коллектив выступал в прославленных залах Италии, Австрии, Германии, Бразилии, Китая, в числе его посещений есть даже такие экзотические места, как Антигуа и Барбуда. Выступление FORTE TRIO закрывало концертный сезон 2021 года во Франции.

Фестиваль завершился выступлением узбекистанского ансамбля солистов под управлением Ойбека Имамова. В его составе лауреаты национальных и международных конкурсов, выступающие с ведущими оркестрами Узбекистана: Захро Мухамеджанова (фортепиано), Динара Хидирова (скрипка), Влада Гусейнова (скрипка), Абдулло Таджитдинов (альт).