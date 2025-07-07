РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский IT-проект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025

    Сегодня в Женеве цифровой проект из Казахстана «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) стал победителем международного конкурса WSIS Prizes 2025 в номинации «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития», передает агентство Kazinform.

    Казахстанский IT-ппроект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025
    Фото: Инженерно-технический центр Управления делами Президента

    Проект САК, разработанный Инженерно-техническим центром Управления делами Президента, представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов Казахстана.

    Казахстанский IT-ппроект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025
    Фото: Инженерно-технический центр Управления делами Президента

    Это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года.

    Вместе с Казахстаном в пятерку финалистов в данной номинации вошли проекты из Узбекистана, Руанды, Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Казахстанский IT-ппроект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025
    Фото: Инженерно-технический центр Управления делами Президента
    Теги:
    Технологии УДП Развитие IT технологий в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают