Казахстанский IT-проект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025
Сегодня в Женеве цифровой проект из Казахстана «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) стал победителем международного конкурса WSIS Prizes 2025 в номинации «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития», передает агентство Kazinform.
Проект САК, разработанный Инженерно-техническим центром Управления делами Президента, представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов Казахстана.
Это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года.
Вместе с Казахстаном в пятерку финалистов в данной номинации вошли проекты из Узбекистана, Руанды, Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов.