Казахстанский IT-проект САК победил на международном конкурсе WSIS Prizes 2025

Проект САК, разработанный Инженерно-техническим центром Управления делами Президента, представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов Казахстана.

Фото: Инженерно-технический центр Управления делами Президента

Это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года.

Вместе с Казахстаном в пятерку финалистов в данной номинации вошли проекты из Узбекистана, Руанды, Мексики и Объединенных Арабских Эмиратов.