Казахстанский институт общественного развития возглавил Нурбек Матжани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурбек Матжани назначен председателем правления НАО «Казахстанского института общественного развития» при Министерстве информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал канал МИОР РК.

Миссией НАО «Казахстанский институт общественного развития» определены разработка и реализация стратегии продвижения программы модернизации общественного сознания путем обеспечения научного и методического сопровождения всех структур, участвующих в построении современного конкурентоспособного казахстанского общества.

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