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    07:45, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский институт общественного развития возглавил Нурбек Матжани

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурбек Матжани назначен председателем правления НАО «Казахстанского института общественного развития» при Министерстве информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал канал МИОР РК.

    Миссией НАО «Казахстанский институт общественного развития» определены разработка и реализация стратегии продвижения программы модернизации общественного сознания путем обеспечения научного и методического сопровождения всех структур, участвующих в построении современного конкурентоспособного казахстанского общества.


    Фото: t.me/aqparatqogam




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