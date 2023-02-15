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Казахстанский художник перечислил вырученные от продажи картины 10 млн тенге Турции

15 Февраля 2023, 14:57
Казахстанский художник перечислил вырученные от продажи картины 10 млн тенге Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский художник Ерболат Толепбай пожертвовал 10 млн тенге, вырученные от продажи картины «Умай Ана», пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Услышав новости о разрушениях, жертвах и пострадавших после землетрясения, художник инициировал акцию «Помощь Турции от казахстанских деятелей искусства» и пригласил своих коллег в области культуры и искусства принять участие в ней. Также он организовал срочный аукцион.

«В нынешний непростой период турецкая сторона нуждается в помощи. Поэтому я организовал срочный аукцион», — рассказал Ерболат Толепбай корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, картина «Умай Ана» - одна из первых его работ высокого качества. Ее выкупили 5 человек, собрав вместе 10 млн тенге. После аукциона покупателями решили передать картину в дар генеральному консульству Турции в Алматы.

«Мы передали 10 миллионов тенге генеральному консульству Турции в Алматы в качестве помощи нашим братьям, пострадавшим от стихийного бедствия. Мы также передали картину «Умай Ана», — добавил Ерболат Толепбай.

Ранее сообщалось, что Казахстан направит еще 55 тонн гуманитарной помощи Турции.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 31 тысячу человек.


Фото: qazradio.fm

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