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Казахстанский хоккейный клуб отправил в отставку главного тренера
6 Декабря 2019 05:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Кулагера» Олег Гущин отправлен в отставку. 48-летний российский специалист работал в клубе с 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Шайба.kz.
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По итогам 30 матчей петропавловская команда набрала 37 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Спорт,
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