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Казахстанский хоккеист признан лучшим нападающим четвертой недели ВХЛ

8 Октября 2019 03:31
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Казахстанский хоккеист признан лучшим нападающим четвертой недели ВХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов четвёртой игровой недели в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший новичок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz

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- Лучшим вратарём стал голкипер «КРС-БСУ» Джон Мьюз (1988), который на прошлой неделе сыграл в двух матчах, одержав одну «сухую» победу и отразив 98,64% бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 0,48;

- Лучшим защитником стал Алексей Кириллов (1993) из новокузнецкого «Металлурга», в активе которого в трёх матчах 3 (1+2) результативных очка при показателе полезности «+4»;

- Лучшим нападающим недели стал форвард усть-каменогорского «Торпедо» Евгений Рымарев (1988), который в двух матчах набрал 6 (4+2) баллов за результативность при показателе полезности «+6». Он оформил покер, а один из его голов стал победным для команды;

- Лучшим новичком стал нападающий казанского «Барса» Даниил Лапин (1998), который в двух матчах набрал 3 (3+0) результативных очка при показателе полезности «+3». Также он отличился дублем, а один из его голов принёс победу команде.

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Ключевые слова: Спорт,
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