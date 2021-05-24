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    10:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанский хоккеист признан «Героем дня» на чемпионате мира-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея (IIHF) назвала «Героя дня» на чемпионате мира, который проходит в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Им стал вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин, во многом благодаря которому команда выиграла второй матч подряд на турнире.

    «Болельщики выбрали героя дня... Разве вы не знаете?! Казахстан одержал две подряд победы в серии буллитов, включая сегодняшний апсет в матче с Финляндией... с большой благодарностью Никите Бояркину!» — пишет официальный твиттер IIHF.

    Напомним, сначала на чемпионате мира-2021 сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Латвии (3:2), а затем одолела действующих чемпионов мира по хоккею - сборную Финляндии (2:1).



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