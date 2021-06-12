21:52, 11 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанский хоккеист попал в список самых результативных игроков на ЧМ-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены командные итоги игры сборной Казахстана на чемпионате мира в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Лучший бомбардир сборной Казахстана Роман Старченко (7 очков, 3+4) разделил с Михаилом Григоренко из России и Маттиасом Треттенесом из Норвегии 15 место в списке самых результативных игроков турнира.
Возглавил этот табель о рангах канадец Коннор Браун, записавший в свой актив 16 (2+14) баллов.
Фото: shaiba.kz