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    21:52, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанский хоккеист попал в список самых результативных игроков на ЧМ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены командные итоги игры сборной Казахстана на чемпионате мира в Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лучший бомбардир сборной Казахстана Роман Старченко (7 очков, 3+4) разделил с Михаилом Григоренко из России и Маттиасом Треттенесом из Норвегии 15 место в списке самых результативных игроков турнира.

    Возглавил этот табель о рангах канадец Коннор Браун, записавший в свой актив 16 (2+14) баллов.


    Фото: shaiba.kz
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