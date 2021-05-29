Казахстанский хоккеист попал в список лучших на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация хоккея (IIFH) опубликовала список лучших вратарей на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия) и предложила болельщикам выбрать своего фаворита на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В список попали девять голкиперов, одним из них стал казахстанский хоккеист Никита Бояркин. Который совершил невероятное количество сейвов в матче с Финляндией, а также оказал большую помощь в игре с немцами.

Другие восемь претендентов — Матиас Нидербергер (Германия), Дэнни Тэйлор (Беларусь), Адам Рейдеборн (Швеция), Кэл Петерсен (США), Александр Самонов (Россия), Матисс Кивлениекс (Латвия), Бен Боунс (Великобритания) и Харри Сятери (Финляндия).

Напомним, что сегодня сборная Казахстана проведет очередной матч в рамках группового этапа ЧМ-2021 против команды Канады. Матч начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.