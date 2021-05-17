Казахстанский гроссмейстер стал призером в Зональном турнире ФИДЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гроссмейстер Петр Костенко занял призовое место в Зональном турнире 3.4 ФИДЕ, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте с 6 по 15 мая, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на страницу Казахстанской Федерации шахмат в Facebook.

В чемпионате приняли участие 34 участника со всей Центральной Азии. Согласно правилам ФИДЕ участники, занявшие 1 и 2 места в Зональном чемпионате, получают право участия в Кубке мира среди мужчин. По итогам опен-турнира, Петр Костенко набрал 6.5 очков из 9 возможных, тем самым разделив 2-3 место. К сожалению, в итоговой таблице по дополнительным показателям наш соотечественник разместился на 3 месте и остановился в шаге от участия в Кубке Мира среди мужчин.

Кроме того, на данном турнире казахстанский гроссмейстер Муртас Кажгалеев занял 5 место, набрав 6 очков.

Призовой фонд Чемпионата Центральной Азии составлял 3000 долларов и распределился следующим образом:

1 место - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

2 место - Нодирбек Яккубоев (Узбекистан)

3 место - Пётр Костенко (Казахстан)

4 место - Шамсиддин Вахидов (Узбекистан)

5 место - Муртас Кажгалеев (Казахстан)

6 место - Жахонгир Вахидов (Узбекистан).



