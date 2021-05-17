Казахстанский гроссмейстер стал призером в Зональном турнире ФИДЕ
В чемпионате приняли участие 34 участника со всей Центральной Азии. Согласно правилам ФИДЕ участники, занявшие 1 и 2 места в Зональном чемпионате, получают право участия в Кубке мира среди мужчин. По итогам опен-турнира, Петр Костенко набрал 6.5 очков из 9 возможных, тем самым разделив 2-3 место. К сожалению, в итоговой таблице по дополнительным показателям наш соотечественник разместился на 3 месте и остановился в шаге от участия в Кубке Мира среди мужчин.
Кроме того, на данном турнире казахстанский гроссмейстер Муртас Кажгалеев занял 5 место, набрав 6 очков.
Призовой фонд Чемпионата Центральной Азии составлял 3000 долларов и распределился следующим образом:
1 место - Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
2 место - Нодирбек Яккубоев (Узбекистан)
3 место - Пётр Костенко (Казахстан)
4 место - Шамсиддин Вахидов (Узбекистан)
5 место - Муртас Кажгалеев (Казахстан)
6 место - Жахонгир Вахидов (Узбекистан).