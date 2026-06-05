Казахстанский госаудит подтвердил соответствие международным стандартам

Высшая аудиторская палата Казахстана успешно прошла международную проверку «равными по положению», которую проводили высшие органы аудита Португалии, Литвы и Турции, и подтвердила свое соответствие международным стандартам ИНТОСАИ, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ВАП.

Итоги масштабной работы подведены на заседании в Астане под руководством председателя ВАП РК Алихана Смаилова. В мероприятии приняли участие президент Суда аудиторов Португалии Филипа Урбано Кальвао, президент Суда счетов Турции Метин Йенер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в РК Эгидиюс Навикас, должностные лица Администрации Президента, Сената и Мажилиса Парламента РК, сотрудники Высшей аудиторской палаты.

ИНТОСАИ — это Международная организация, объединяющая высшие органы аудита более чем 190 стран мира. Организация имеет статус партнера ООН по вопросам прозрачности, подотчетности и устойчивого развития.

Фото: ВАП

В ходе проверки проведена комплексная оценка соответствия казахстанского госаудита международным стандартам ИНТОСАИ, выявлены сильные стороны ВАП и определены направления для дальнейшего совершенствования. В своей работе иностранные коллеги анализировали ключевые аудиторские материалы ВАП и национальное законодательство РК, проводили интервью с отраслевыми специалистами, представителями Парламента, Министерства финансов и других ведомств. В фокусе внимания проверяющих были такие важные аспекты деятельности ВАП, как планирование и проведение аудитов, применяемая методология, управление качеством, использование цифровых систем, отчетность перед Президентом и Парламентом, а также коммуникации со СМИ и общественностью.

Фото: ВАП

Обращаясь к участникам заседания, Алихан Смаилов подчеркнул, что проведение проверки равными является значимым этапом в развитии Высшей аудиторской палаты. Особенно это важно в свете продолжающегося реформирования всей системы национального госаудита.

Фото: ВАП

— Трансформация ВАП является частью масштабных общественно-политических и экономических преобразований, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Преобразования направлены на формирование открытого и справедливого общества, укрепление баланса между ветвями власти, а также повышение прозрачности и эффективности государственных институтов, — сказал председатель ВАП РК.

Он подчеркнул, что на ВАП возложена важная задача — содействовать формированию устойчивых механизмов прозрачности и эффективности госуправления. В рамках этого процесса ведомством успешно реализована Стратегия развития на 2021–2025 годы и принята новая Стратегия на 2026–2030 годы. Одними из ключевых целей данных документов являются совершенствование деятельности и наращивание институционального потенциала госаудита в Казахстане.

Фото: ВАП

Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время все этапы аудита в Казахстане автоматизированы через единую информсистему ВАП, которая интегрирована с 14 информсистемами госорганов. При этом актуальными приоритетами ведомства по-прежнему остаются дальнейшая цифровизация, внедрение инструментов искусственного интеллекта и обработки больших данных.

— Расширение компетенций ВАП требует внедрения на постоянной основе инновационных методов, наилучших зарубежных практик и международных стандартов. Убежден, что результаты проверки равными внесут значимый вклад в укрепление потенциала ВАП и повышение эффективности госаудита, — сказал он.

Фото: ВАП

Одним из главных символических моментов мероприятия в Астане стала церемония передачи итогового отчета, ознаменовавшая официальное завершение проверки равными. Поблагодарив всех за продуктивную работу, Алихан Смаилов пригласил коллег принять участие в международной конференции в честь 30-летия деятельности Высшей аудиторской палаты РК, которая запланирована на сентябрь текущего года.

Фото: ВАП

Ранее сообщалось о том, что специалисты ВАП Казахстана проводят аудит финотчетности Счетной палаты Азербайджана.