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Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине
16 Февраля 2022 13:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по горнолыжному слалому у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Лучшим по итогам двух спусков стал француз Клеман Ноэль, «серебро» выиграл австрийский спортсмен Йоханнес Штрольц, а бронзовые награды ушли к Себастьяну Фоссу Сулевогу из Норвегии.
Единственный представитель Казахстана в данном состязании Захар Кучин во второй попытке показал время 58.98 и в итоговом протоколе расположился на 36-м месте. В первом спуске он занял 43-е место, пройдя трассу за 1:03.68.
Ранее на ОИ-2022 Захар выходил на старт гигантского слалома, но не смог дойти до финиша в первом спуске, выбыв из борьбы.
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