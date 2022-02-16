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Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине

16 Февраля 2022 13:08
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Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине завершились соревнования по горнолыжному слалому у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Лучшим по итогам двух спусков стал француз Клеман Ноэль, «серебро» выиграл австрийский спортсмен Йоханнес Штрольц, а бронзовые награды ушли к Себастьяну Фоссу Сулевогу из Норвегии.

Единственный представитель Казахстана в данном состязании Захар Кучин во второй попытке показал время 58.98 и в итоговом протоколе расположился на 36-м месте. В первом спуске он занял 43-е место, пройдя трассу за 1:03.68.

Ранее на ОИ-2022 Захар выходил на старт гигантского слалома, но не смог дойти до финиша в первом спуске, выбыв из борьбы.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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