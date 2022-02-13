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Казахстанский горнолыжник потерпел неудачу на старте Олимпиады в Пекине

13 Февраля 2022 10:15
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Казахстанский горнолыжник потерпел неудачу на старте Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) состоялись соревнования по горнолыжному спорту в гигантском слаломе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстан в данной дисциплине на Олимпиаде представляет горнолыжник Захар Кучин. В итоге спортсмен не сумел завершить спуск и выбыл из дальнейшей борьбы.

Стоит отметить, что второй, финальный заезд должен пройти в 11:45 по времени Нур-Султана.

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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