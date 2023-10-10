Казахстанский гонщик стал победителем многодневки в Японии

Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки «Тур Кюсю», которая завершилась сегодня в японском городе Хита. Об этом передает агентство Kazinform ссылкой на пресс-службу велокоманды «Астана».

- После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачете. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трем гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон, – рассказал Андрей Зейц.

На локальных кругах в городе Хита гонщики «Астаны» вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего 8 секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачете.