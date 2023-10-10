Казахстанский гонщик стал победителем многодневки в Японии
Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки «Тур Кюсю», которая завершилась сегодня в японском городе Хита. Об этом передает агентство Kazinform ссылкой на пресс-службу велокоманды «Астана».
- После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачете. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трем гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон, – рассказал Андрей Зейц.
На локальных кругах в городе Хита гонщики «Астаны» вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего 8 секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачете.
- И снова наша команда проделала отличную работу, и после того, как пелотон догнал нашу группу, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Что ж, в конце концов догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также я рад, что мы сохранили наши места с Антонио Нибали и вместепредставили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме, – сказал Андрей Зейц.