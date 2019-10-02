Казахстанский гонщик стал вторым на первом этапе «Тура Хорватии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый этап Тура Хорватии 2019 из Осиек в Липик завершился зрелищным спринтом, победу в котором смогли определить только по результатам фотофиниша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Согласно финальному решению судей, казахстанский гонщик «Астаны» Евгений Гидич был признан вторым, вслед за победителем этапа и новым лидером генеральной классификации Марко Кумпом из Словении. Тройку замкнул румынский гонщик Эдуард Гросу.

«Гонка сложилась для нас хорошо, проиграли всего 1 миллиметр, возможно, немного поздно пошел на финиш. Все наши ребята сегодня очень хорошо отработали, гонка была все время под контролем – были отрывы, были атаки, в каждом отрыве старались присутствовать наши гонщики, большую работу проделали по сокращению отрыва дня. Поэтому, хотел бы сказать большое спасибо команде. Второе место тоже неплохо, будем бороться дальше на результат. Гонка только началась, впереди 5 этапов, самочувствие отличное, буду дальше охотиться за этапами, у нас есть хорошие претенденты и на генеральную классификацию, так что, гонка покажет, - рассказал Евгений Гидич после финиша.

«Сегодня была очень интересная гонка. На 60-м километре был боковой ветер, наша команда была впереди, команда из Бахрейна первыми взвинтила темп, группа порвалась, но все наши гонщики остались в первой группе и достаточно слаженно работали. Заработали максимальное преимущество около 40 секунд, но так как впереди оставалось еще 140 км до финиша, ехать на все 100% было нецелесообразно. Позже две группы объединились, были отрывы, догоняли, были крутые повороты на 140-150 градусов, команда была всегда впереди, отработала на все 100%, последние 2 километра Евгений Гидич оставался на 3-4 позиции. Финиш был интересным, потому что практически одновременно финишировали три гонщика, и по результатам фотофиниша мы проиграли буквально какие-то миллиметры. Судьи не могли принять решение и сначала объявили, что первым был Евгений, но после пересмотра фотофиниша, решили, что победа досталась словенскому гонщику. В целом, мы довольны сегодняшним этапом. Интересно, что в велоспорте можно выиграть не только секунды, но и какие-то миллиметры», - прокомментировал спортивный директор Сергей Яковлев.