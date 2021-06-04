Казахстанский гонщик примет участие в «Туре Швейцарии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Astana – Premier Tech выступит на престижной многодневной гонке «Тур Швейцарии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Капитаном на ней будет Якоб Фульсанг. Датский гонщик выступит на швейцарской многодневке впервые с 2018 года, когда ему удалось занять второе призовое место в общем зачете.

Также в составе будет казахстанец Евгений Гидич. Помимо него и Фульсага на дистанцию выйдут Мануэле Боаро (Италия), Стефан Де Бод (ЮАР), Омар Фраиле (Испания), Уго Уль (Канада), Йонас Грегаард Вилсли (Дания).

Гонка пройдет с 6 по 13 июня.

