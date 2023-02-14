Казахстанский гонщик финишировал в топ-10 четвертого этапа «Тур Омана»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся четвертый этап веломногодневки «Тур Омана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на этапе одержал итальянец Диего Улисси из команды «UAE Team Emirates». Второй результат — у француза Акселя Зингле из «Cofidis». Третьим стал голландец Иде Шеллинг из «BORA-hansgrohe».
Казахстанец Алексей Луценко завершил этап десятым. Харольд Техада финишировал 17-м, Марк Кавендиш — 78-м, Мануэле Боаро — 80-м, Евгений Федоров — 83-м, Леонардо Бассо — 102-м, Мартин Лаас — 117-м.
«Тур Омана». Четвертый этап.
Izki — Yitti Hills. 204.9 километр.
1. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — 4:36:48;
2. Аксель Зингле (Франция, «Cofidis»);
3. Иде Шеллинг (Нидерланды, «BORA-hansgrohe»);
10. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);
17. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»);
78. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +4:13;
80. Мануэле Боаро (Италия, «Астана»);
83. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»);
102. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +7:38;
117. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +10:47.
Общий зачет:
1. Маттео Йоргенсон (США, «Movistar») — 16:02:36;
2. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — +0:05;
3. Маури Вансевенант (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:06;
11. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +0:22;
13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:32;
70. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +8:20;
76. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +14:16;
105. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +21:45;
113. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +27:11;
115. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +28:38.
Фото: sports.kz