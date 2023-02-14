Казахстанский гонщик финишировал в топ-10 четвертого этапа «Тур Омана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся четвертый этап веломногодневки «Тур Омана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал итальянец Диего Улисси из команды «UAE Team Emirates». Второй результат — у француза Акселя Зингле из «Cofidis». Третьим стал голландец Иде Шеллинг из «BORA-hansgrohe».

Казахстанец Алексей Луценко завершил этап десятым. Харольд Техада финишировал 17-м, Марк Кавендиш — 78-м, Мануэле Боаро — 80-м, Евгений Федоров — 83-м, Леонардо Бассо — 102-м, Мартин Лаас — 117-м.

«Тур Омана». Четвертый этап.

Izki — Yitti Hills. 204.9 километр.

1. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — 4:36:48;

2. Аксель Зингле (Франция, «Cofidis»);

3. Иде Шеллинг (Нидерланды, «BORA-hansgrohe»);

10. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

17. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»);

78. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +4:13;

80. Мануэле Боаро (Италия, «Астана»);

83. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»);

102. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +7:38;

117. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +10:47.

Общий зачет:

1. Маттео Йоргенсон (США, «Movistar») — 16:02:36;

2. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — +0:05;

3. Маури Вансевенант (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:06;

11. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +0:22;

13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:32;

70. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +8:20;

76. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +14:16;

105. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +21:45;

113. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +27:11;

115. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +28:38.

Фото: sports.kz