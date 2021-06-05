20:50, 04 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанский гонщик «Астаны» возглавил общий зачет «Критериум Дофине» после шестого этапа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся шестой этап многодневной велогонки «Критериум Дофине», пелотон преодолел 167.2 километра по горному маршруту. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на этапе одержал испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar». Второй результат — у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers». Третьим стал австриец Патрик Конрад из «BORA-hansgrohe».
Казахстанец Алексей Луценко финишировал седьмым и стал лидером генеральной квалификации. Йон Исагирре поднялся на вторую строчку общего зачета, завершив этап 15-м. Юрий Натаров стал 66-м, Оскар Родригес — 67-м, Алекс Аранбуру — 125-м, Дмитрий Груздев — 126-м.
«Критериум Дофине». Шестой этап
Лориоль-сюр-Дром — Ле-Саппе-ан-Шартрёз. 167.2 километров
1. Алехандро Вальверде (Испания, «Movistar») — 3:52:53
2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)
3. Патрик Конрад (Австрия, «BORA-hansgrohe»)
7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
15. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
66. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +8:12
67. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
125. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +15:41
126. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
Общий зачет:
1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 20:52:16
2. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:08
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, «BORA-hansgrohe») — +0:12
57. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +16:45
70. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +22:13
77. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +23:21
114. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +43:43.