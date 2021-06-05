Казахстанский гонщик «Астаны» возглавил общий зачет «Критериум Дофине» после шестого этапа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся шестой этап многодневной велогонки «Критериум Дофине», пелотон преодолел 167.2 километра по горному маршруту. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar». Второй результат — у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers». Третьим стал австриец Патрик Конрад из «BORA-hansgrohe».

Казахстанец Алексей Луценко финишировал седьмым и стал лидером генеральной квалификации. Йон Исагирре поднялся на вторую строчку общего зачета, завершив этап 15-м. Юрий Натаров стал 66-м, Оскар Родригес — 67-м, Алекс Аранбуру — 125-м, Дмитрий Груздев — 126-м.

Лориоль-сюр-Дром — Ле-Саппе-ан-Шартрёз. 167.2 километров1. Алехандро Вальверде (Испания, «Movistar») — 3:52:532. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)3. Патрик Конрад (Австрия, «BORA-hansgrohe»)7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)15. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)66. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +8:1267. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)125. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +15:41126. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)Общий зачет:1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 20:52:162. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:083. Вилко Келдерман (Нидерланды, «BORA-hansgrohe») — +0:1257. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +16:4570. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +22:1377. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +23:21114. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +43:43.







