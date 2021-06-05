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    20:50, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанский гонщик «Астаны» возглавил общий зачет «Критериум Дофине» после шестого этапа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся шестой этап многодневной велогонки «Критериум Дофине», пелотон преодолел 167.2 километра по горному маршруту. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на этапе одержал испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar». Второй результат — у британца Тео Гэйган Харта из «INEOS Grenadiers». Третьим стал австриец Патрик Конрад из «BORA-hansgrohe».

    Казахстанец Алексей Луценко финишировал седьмым и стал лидером генеральной квалификации. Йон Исагирре поднялся на вторую строчку общего зачета, завершив этап 15-м. Юрий Натаров стал 66-м, Оскар Родригес — 67-м, Алекс Аранбуру — 125-м, Дмитрий Груздев — 126-м.


    «Критериум Дофине». Шестой этап
    Лориоль-сюр-Дром — Ле-Саппе-ан-Шартрёз. 167.2 километров
    1. Алехандро Вальверде (Испания, «Movistar») — 3:52:53
    2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, «INEOS Grenadiers»)
    3. Патрик Конрад (Австрия, «BORA-hansgrohe»)
    7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
    15. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
    66. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +8:12
    67. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
    125. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +15:41
    126. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
    Общий зачет:
    1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 20:52:16
    2. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:08
    3. Вилко Келдерман (Нидерланды, «BORA-hansgrohe») — +0:12
    57. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +16:45
    70. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +22:13
    77. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +23:21
    114. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +43:43.




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