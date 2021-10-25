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    20:19, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский гиревик стал чемпионом мира

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Золотую и бронзовую награды чемпионата мира по гиревому спорту завоевали спортсмены из Сандыктауского района. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

    В Венгрии проходит чемпионат мира по гиревому спорту, где выступают сильнейшие атлеты из 32 стран.

    Спортсмены из Сандыктауского района Акмолинской области завоевали две медали.

    Чемпионом в весовой категории 63 кг стал Андрей Дулин. А у Владимира Прохорова «бронза» в весе 95 кг.

    Тренируются спортсмены под руководством Сергея Прохорова.


    Теги:
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