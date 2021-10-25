Казахстанский гиревик стал чемпионом мира

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Золотую и бронзовую награды чемпионата мира по гиревому спорту завоевали спортсмены из Сандыктауского района. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

В Венгрии проходит чемпионат мира по гиревому спорту, где выступают сильнейшие атлеты из 32 стран.

Спортсмены из Сандыктауского района Акмолинской области завоевали две медали.

Чемпионом в весовой категории 63 кг стал Андрей Дулин. А у Владимира Прохорова «бронза» в весе 95 кг.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Прохорова.