Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Австралии

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В Мельбурне (Австралия) завершился лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими принес в актив команды Казахстана еще одну медаль в рамках соревнований, передает МИА 2Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Серебряную награду казахстанский гимнаст завоевал в соревнованиях на перекладине. На первом место по итогам соревнований расположился Эпке Зондерленд (Нидерланды). Замкнул тройку лидеров австралиец Митчел Морганс.

Отметим, что помимо финала в перекладине, гимнаст также выступил в упражнения на брусьях и в опорном прыжке. В опорном прыжке казахстанец стал четвертым, набрав 14,533 балла. В упражнениях на брусьях Карими занял седьмое место, набрав 13,633 балла.

Ранее Карими завоевал бронзовую медаль турнира в вольных упражнениях. Также он завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио на чемпионате мира в Штутгарте.