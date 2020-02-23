-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:44
-
вчера 22:13
-
-
-
-
вчера 20:32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:37
-
-
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Австралии
МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - В Мельбурне (Австралия) завершился лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими принес в актив команды Казахстана еще одну медаль в рамках соревнований, передает МИА 2Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Серебряную награду казахстанский гимнаст завоевал в соревнованиях на перекладине. На первом место по итогам соревнований расположился Эпке Зондерленд (Нидерланды). Замкнул тройку лидеров австралиец Митчел Морганс.
Отметим, что помимо финала в перекладине, гимнаст также выступил в упражнения на брусьях и в опорном прыжке. В опорном прыжке казахстанец стал четвертым, набрав 14,533 балла. В упражнениях на брусьях Карими занял седьмое место, набрав 13,633 балла.
Ранее Карими завоевал бронзовую медаль турнира в вольных упражнениях. Также он завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио на чемпионате мира в Штутгарте.
- Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви»
- Теннис: Елена Рыбакина уступила в финале турнира в Дубае
- Александр Бублик уступил шестой ракетке мира в полуфинале турнира в Марселе
- В честь 1150-летия аль-Фараби стартовала VIII зимняя Универсиада в ВКО
- Эдуард Ещенко завоевал золотую медаль на Qatar Open по стендовой стрельбе
- Дмитрий Рейхерд завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Японии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана