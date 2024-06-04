Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке вызова в Словении

Команда Казахстана по спортивной гимнастике выступила на этапе Кубка вызова в Копере (Словения), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лучший результат в команде показал Диас Тойшыбек. Он завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне с результатом 14,150 балла. Украинец Илья Ковтун (14,900) стал первым, а хорват Матео Зугич отметился «бронзой».

Кроме того, спортсмены из Казахстана вышли в финал в четырех упражнениях. Роман Маменов стал шестым в упражнениях на брусьях, а также седьмым в опорном прыжке.

Диас Тойшыбек в финале упражнений на перекладине вошел в семерку лучших.