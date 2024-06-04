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    12:06, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке вызова в Словении

    Диас Тойшыбек
    Фото: Дирекция развития спорта

    Команда Казахстана по спортивной гимнастике выступила на этапе Кубка вызова в Копере (Словения), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Лучший результат в команде показал Диас Тойшыбек. Он завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне с результатом 14,150 балла. Украинец Илья Ковтун (14,900) стал первым, а хорват Матео Зугич отметился «бронзой».

    Кроме того, спортсмены из Казахстана вышли в финал в четырех упражнениях. Роман Маменов стал шестым в упражнениях на брусьях, а также седьмым в опорном прыжке.

    Диас Тойшыбек в финале упражнений на перекладине вошел в семерку лучших.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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