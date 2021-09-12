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    12:27, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанский гимнаст вышел в два финала этапа кубка мира в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция продолжает принимать этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В рамках мирового турнира казахстанец Милад Карими квалифицировался в два финала, передает МИА «Казинфор» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    С четвертым результатом он завершил отбор в опорном прыжке, набрав 14.008 балла.

    Также казахстанец поборется за медаль в упражнениях на перекладине. В финал он пробился с шестым результатом - 13.350 балла.

    Напомним, казахстанский гимнаст Милад Карими стал пятым на Олимпийских играх в Токио.


    Теги:
    Спорт Гимнастика
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