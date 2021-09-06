Казахстанский гимнаст стал вторым на этапе Кубка мира в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Копере (Словения) состоялся финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем принял участие казахстанец Фарух Набиев. Он набрал 14, 350 балла, что принесло ему второе место.

Первым стал Серкан Демир из Турции (14,500). Третье место занял Марио Мачиати из Италии - 14, 250.