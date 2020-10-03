Казахстанский гимнаст стал  победителем этапа Кубка мира

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира в Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен первенствовал в упражнениях на коне. В финале он набрал 14.600 балла. Второе место занял хорват Роберт Селигман. Третье место осталось за Матвеем Петровым из Албании.

Также сегодня состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Ильяс Азизов смог подняться на вторую ступень пьедестала. Золотую медаль завоевал Рок Клавора из Словении. Третьим финишировал Петро Пахнюк из Украины.

Завтра, 4 октября, в трех финалах выступил Милад Карими.