Казахстанский гимнаст Милад Карими одержал победу в Бундеслиге

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими одержал победу в гимнастической Бундеслиге в составе немецкого клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмен завоевал медаль, выступив за клуб Tv Schiltach.

«Я выступаю за клуб Tv Schiltach в немецкой Бундеслиге. Недавно наша команда одержала победу. Теперь пройдет финальный этап второй лиги. В финале встретятся лучшие клубы Северной и Южной Германии. Победители получат путевку в первую лигу», - сказал Милад. Отметим, что на прошедшем в этом году лицензионном чемпионате мира Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию, успешно выступив в многоборье.