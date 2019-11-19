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Казахстанский гимнаст Милад Карими одержал победу в Бундеслиге
19 Ноября 2019 20:15
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БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими одержал победу в гимнастической Бундеслиге в составе немецкого клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Спортсмен завоевал медаль, выступив за клуб Tv Schiltach.
«Я выступаю за клуб Tv Schiltach в немецкой Бундеслиге. Недавно наша команда одержала победу. Теперь пройдет финальный этап второй лиги. В финале встретятся лучшие клубы Северной и Южной Германии. Победители получат путевку в первую лигу», - сказал Милад. Отметим, что на прошедшем в этом году лицензионном чемпионате мира Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию, успешно выступив в многоборье.
Ключевые слова: Спорт,
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