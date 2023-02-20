Казахстанский гимнаст Данил Мусабаев занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спортсмен Данил Мусабаев занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в индивидуальной программе у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Trend.

Результат гимнаста составил 59.240 балла.

На втором месте с результатом 58.530 балла гимнаст из Испании Хорхе Мартин, третью позицию занял представитель Франции Аллан Моранте, его результат составил 58.270 балла.





18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Участникам, набравшим наивысший балл, вручат награду AGF Trophy.

Фото: Trend News Agency