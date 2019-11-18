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вчера 12:50
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Казахстанский гений Абзал Мырзаш планирует закончить университет в 15 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четырнадцатилетний студент третьего курса КБТУ Абзал Мырзаш готовится получить степень бакалавра в следующем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.
«В последние дни весь мир обсуждает особенные способности девятилетнего Лорана Симонса (Из Нидерландов - прим.ред.). Молодое дарования, обучающийся по специальности электротехника, удивляет людей своими способностями к быстрому обучению. И в нашей стране есть много одаренных детей. Один из них Абзал Мырзаш. Молодой гений одновременно с основной специальностью изучает несколько других», - говорится в сообщении.
Сегодня Абзал учится по направлению информационные технологии, а после вуза планирует поступать в магистратуру в Массачусетский технологический институт.
Мы верим, что Абзал оставит свой след в мире науки, отмечают в МОН.
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