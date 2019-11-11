Казахстанский футболист заплакал после удаления за фол на экс-игроке «Барселоны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Брестское «Динамо», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Владислав Васильев, упустило победу в матче 28-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На 23-й минуте Артем Милевский вывел «Динамо» вперед, однако на 33-й хозяевам удалось отыграться — отличился Александр Макась. На 72-й минуте брестчане остались вдесятером: прямую красную карточку получил вышедший в старте Васильев — он сфолил на бывшем игроке испанской «Барселоны» и английского «Арсенала» Александре Глебе. После удаления Владислав расплакался. Видео можно посмотреть ниже (на отметке 4:29).

Таким образом, брестское «Динамо» не смогло досрочно стать чемпионом Беларуси, хотя за два тура до финиша чемпионата имеет комфортное преимущество перед БАТЭ — пять очков.