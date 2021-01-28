Казахстанский футболист Сейдахмет заинтересовал болгарские клубы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летний нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет может отправиться в аренду в один из болгарских клубов, сообщает KazFootball.kz.

На данный момент, два-три болгарских клуба намерены взять Сейдахмета в аренду. У игрока есть действующий контракт с «Кайратом».

Еркебулан является воспитанником таразской школы футбола. Клубную карьеру Сейдахмет начал в 2017 году в составе «Тараза». 1 апреля он дебютировал в гостевом матче с «Тоболом». В том сезоне в казахстанской Премьер-лиге он провёл 15 матчей и забил один гол в ворота «Иртыша».

В феврале 2018 года Еркебулан подписал контракт с российской «Уфой».

Спустя год, в феврале 2019 года, Еркебулан на правах аренды перешел в болгарский клуб «Левски». В итоге Сейдахмет с «Левски» завоевал бронзовые медали чемпионата Болгарии.

Прошедший сезон Еркебулан провел на правах аренды в «Жетысу». За талдыкорганский клуб нападающий сыграл всего 5 матчей.