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    23:00, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанский футболист Сейдахмет заинтересовал болгарские клубы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летний нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет может отправиться в аренду в один из болгарских клубов, сообщает KazFootball.kz.

    На данный момент, два-три болгарских клуба намерены взять Сейдахмета в аренду. У игрока есть действующий контракт с «Кайратом».

    Еркебулан является воспитанником таразской школы футбола. Клубную карьеру Сейдахмет начал в 2017 году в составе «Тараза». 1 апреля он дебютировал в гостевом матче с «Тоболом». В том сезоне в казахстанской Премьер-лиге он провёл 15 матчей и забил один гол в ворота «Иртыша».

    В феврале 2018 года Еркебулан подписал контракт с российской «Уфой».

    Спустя год, в феврале 2019 года, Еркебулан на правах аренды перешел в болгарский клуб «Левски». В итоге Сейдахмет с «Левски» завоевал бронзовые медали чемпионата Болгарии.

    Прошедший сезон Еркебулан провел на правах аренды в «Жетысу». За талдыкорганский клуб нападающий сыграл всего 5 матчей.


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