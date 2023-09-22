Казахстанский футболист претендует на звание автора лучшего гола 2023 года в мире

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген из шымкентского «Ордабасы» вошел в число номинантов на приз Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт организации.

Асхат Тагыберген забил этот гол 23 марта в матче между сборными Казахстана и Дании (3:2) в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

В число претендентов на приз также вошли аргентинец Альваро Барреаль («Цинциннати»), колумбийка Линда Кайседо («Реал»), парагваец Хулио Энсисо («Брайтон»), южнокореец Кан Сон Джин («Сеул»), австралийка Сэм Керр («Челси»), уругваец Брайан Лосано («Пеньяроль»), бразилец Гильерме Мадруга («Ботафого Рибейран-Прету»), испанец Иван Моранте («Расинг»), португалец Нуну Сантуш («Спортинг») и бразильянка Беатрис Дзанератто («Палмейрас»).