Казахстанский футболист попал в ТОП-10 молодых игроков чемпионата России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назван ТОП-10 молодых игроков российской Премьер-Лиги, которые должны проявить себя в стартовавшем сезоне. В список попал и 18-летний нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, передает Sports.kz.

«Еще один «Месси», но из Казахстана. На родине парня уверены, что его ждет большое будущее. Он уже играет за первую сборную. А перейдя из родного «Тараза» в «Уфу» прошлой зимой и сыграв в марте против «Анжи», Сейдахмет стал первым игроком Премьер-Лиги, родившимся в 2000 году», - говорится в заметке популярного сайта «Спорт-Экспресс».