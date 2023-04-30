Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанский футболист покинул российский клуб

30 Апреля 2023, 20:22
Казахстанский футболист покинул российский клуб

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Казахстанский защитник Ислам Рахметов покинул российский футбольный клуб «Электрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

27-летний Рахметов выступал за «Электрон» с сентября 2022 года. Казахстанец провел в составе команды из Великого Новгорода пять матчей во второй лиге России, в которых получил одну желтую карточку. В настоящее время воспитанник кызылординского футбола находится без клуба.

Ислам Рахметов с 2014 по 2019 год играл в структуре «Кайсара», а в 2022 году перебрался в «Игілік», из которого ушел в «Электрон». Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 тысяч евро.

Спорт   Футбол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию