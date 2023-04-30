Казахстанский футболист покинул российский клуб

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Казахстанский защитник Ислам Рахметов покинул российский футбольный клуб «Электрон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

27-летний Рахметов выступал за «Электрон» с сентября 2022 года. Казахстанец провел в составе команды из Великого Новгорода пять матчей во второй лиге России, в которых получил одну желтую карточку. В настоящее время воспитанник кызылординского футбола находится без клуба.

Ислам Рахметов с 2014 по 2019 год играл в структуре «Кайсара», а в 2022 году перебрался в «Игілік», из которого ушел в «Электрон». Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 25 тысяч евро.