Казахстанский футболист Елдос Ахметов завершает спортивную карьеру

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уроженец города Джамбула (ныне Тараз), воспитанник жамбылского футбола, двукратный чемпион Казахстана и пятикратный призёр 33-летний Елдос Ахметов завершает спортивную карьеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воспитанник «Тараза» и в недавнем прошлом капитан нашей команды Елдос Ахметов объявил о завершении своей спортивной карьеры, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Тараз». - Прославленный защитник играл не только за родной «Тараз», но и за такие клубы, как «Астана», «Кайрат», «Иртыш», «Кайсар», «Аксу».

В ФК «Тараз» отметили, что Елдос Ахметов дважды становился чемпионом и пять раз призером чемпионатов Республики Казахстан, несколько раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Защищал честь национальной сборной страны. Провел ряд матчей в рамках еврокубковых турниров - играл в составе «Астаны» в исторических матчах группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Будучи универсальным футболистом, мог действовать как в центре, так и на флангах обороны, обладал лидерскими качествами и хорошими физическими данными. И неслучайно он был капитаном команды.

«За свою карьеру Елдос Ахметов провел более двухсот матчей, забил десять голов. Выделялся умением правильно выбирать позицию, начать атаки команды, а порой брал на себя функции диспетчера. Где бы он ни играл, всегда пользовался безусловным уважением тренерского штаба и игроков. К сожалению, постоянные травмы не дали ему полностью восстановиться, в связи с чем и было принято решение завершить карьеру. Футбольный клуб «Тараз» желает Елдосу скорейшего выздоровления и удачи в дальнейшем. Уверены, наш воспитанник ещё не сказал своего последнего слова в футболе и обязательно проявит себя в будущем на новом поприще», - отметили в ФК «Тараз».