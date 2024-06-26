Казахстанский футбол сейчас вызывает у болельщиков двоякие чувства. С одной стороны, матчи отечественных команд собирают полные стадионы, что свидетельствует о неподдельном интересе со стороны фанатов, с другой — отсутствие значимых побед на международных клубных турнирах и играх сборной огорчает. Причины такого положения вещей объяснил тренер футбольного клуба «Каспий» U18 (возраст спортсменов) Аскар Кельджанов, передает агентство Kazinform.

Аскар Кельджанов, можно сказать, потомственный тренер. Его отец Сарсенбек Кельджанов — знаковая личность для казахстанского футбола, тренер, много лет возглавлявший ФК «Каспий», немало сделавший для развития футбола в западном регионе Казахстана. В память о нем в Актау регулярно проводится футбольный турнир.

— Аскар, вы из футбольной династии, сами почти 20 лет на тренерской работе, о проблемах отечественного футбола знаете не понаслышке. Какие из них, на ваш взгляд, основные?

— На мой взгляд, основных проблем две. Первая — это инфраструктура. Старые футбольные поля оставляют желать лучшего, а новых за последние 30 лет построили только три. Это «Астана Арена» в Астане, «Тобол Арена» в Костанае и «Туркестан Арена» в Туркестане.

Вторая проблема — отсутствие преемственности в футболе. До недавнего времени развитию детского и юношеского футбола в стране практически не уделялось внимания, именно на уровне системного подхода.

В последнее время ситуация немного изменилась в лучшую сторону, в частности с запуском в 2023 году юношеской Freedom QJ League. Сейчас она включает два возраста, со следующего года планируют добавить еще один. Важно понимать, что преемственность возрастов в футболе очень важна и детский футбол плавно должен переходить в юношеский.

— Бывший легионер клуба Атырау, нигериец Нсунгуси Джуниор Эффионг в апреле этого года в интервью отметил еще одну проблему казахстанского футбола — судейство. Вы согласны с ним?

— Судейство — такой сложный момент. Я сам тренер. За последние 2 года я практически слова не сказал в сторону судей. Хотя даже у нас в Лиге они ошибаются. В Казахстанской Премьер-лиге (КПЛ) судейских ошибок много. Не знаю, предвзято это или непредвзято, но они, конечно, ошибаются очень часто. Не могу сказать, что есть коррупция, что с судьями как-то договариваются или еще что-то происходит. Не видел этого своими глазами.

— Часто в социальных сетях поднимается вопрос о том, что клубы надо лишить любой государственной поддержки. Ваше мнение на этот счет.

— Здесь очень сложный момент. Мало клубов, да их практически нет, наверное (кроме «Кайрата»), у которых есть частные деньги. В 2021 году был установлен лимит на государственную поддержку клубов в 1,2 млрд тенге. Если лишить клубы этих денег, пострадает и детский футбол. Практически у каждого взрослого клуба есть свои детские команды, академии. Бюджет у них общий. Из него детские тренеры получают зарплату, дети выезжают на соревнования. Допустим, если бы даже сделали раздельный бюджет, то ударив по профессиональным клубам, мы бы лишили детей стимула заниматься. Действительно, где потом играть? Так что дело не в выделении денег, а в разумности их трат.

Хорошо сейчас юношеский футбол поддерживает Тимур Турлов, в том числе создав Freedom QJ League, но ведь неизвестно — сколько это будет продолжаться.

— А развитие детских клубов при профессиональных у нас стоит на должном уровне?

— Это прописано в регламенте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в который мы входим. Футбольный клуб должен иметь детские команды. Но у нас фактически иногда это просто для галочки. И таких клубов в Казахстане процентов 70-80. Почему так происходит? Часто из-за плохого менеджмента. Бывает, что руководство клубом отдают случайным людям, которые не способны думать о будущем. Потом, знаете же, как бывает: аким меняется в области и руководитель облспорткомитета может поменяться сразу же, а с ним — и руководитель футбольного клуба.

— Получается, у нас еще есть проблема спортивного менеджмента?

— Она присутствует, но сейчас благодаря тому, что заработала юношеская Freedom QJ League, начинает решаться. В этом направлении Лига проводит семинары. Обучение идет по блокам. Допустим, аналитический блок, спортивный, — тренеры отдельно с ними работают. Плюс — руководители футбольных центров, менеджеры футбольных центров — отдельно, маркетологи — отдельно, пиар-менеджеры — отдельно, и с ними все это обговаривается на семинарах. Причем приглашаются хорошие иностранные специалисты-консультанты.

— Еще один момент, который часто обсуждают в соцсетях. В завершении 2023 года отменили лимит на игру легионеров. Как вы считаете, это нанесет удар по футболу, и вообще — насколько необходимы нам легионеры?

— Легионеры нужны, но важно, чтобы эти легионеры были качественные, хорошего уровня. Допустим, как в свое время приезжал тот же Аршавин. Были Тихонов, Титов. Они могли в то время что-то, мне кажется, дать нашим молодым футболистам. И необходим строгий лимит на их участие в играх.

— А не получается так, что присутствие легионеров в играх КПЛ лишает наших игроков возможности играть, что потом отражается на игре нашей сборной?

— У нашей сборной, на мой взгляд, другие проблемы. Основные, как ни странно, больше лежат в ментальной части. Я бы сказал, что 70% — это психологические проблемы и 30% — тактические моменты.Я сам сейчас оказался в сборной Казахстана U19 ассистентом. Там очень мало времени. Туда приезжают ребята со всех клубов, и у тебя максимум неделя, чтобы что-то сделать. А это очень сложно. Ты должен, во-первых, сплотить их всех, ведь футбол — командная игра. Еще важно то, что наши футболисты не имеют опыта игры в юношеских сборных на уровне международных соревнований. В Европе воспитанники их школ играют, начиная с возраста U12. Сейчас федерация футбола Казахстана сделала очень хороший шаг: они U15 начали собирать. Это ребята 2010 года рождения. Если мы начнем еще чуть раньше — с U12 собирать лучших ребят, допустим 25-30 человек, и будем отправлять их на турниры в ту же Испанию, Италию, Францию, то к приходу в национальную сборную у них уже будет международный опыт.

— Получается, что помимо выездов для ребят еще важно научиться играть не в клубе, а в сборной?

— Да, конечно. Сейчас у нас появилась такая возможность. Например, Freedom QJ лига в прошлом году делала сборную Лиги против сборной проекта Super Bol. За неделю нас собрали. У нас там был недельный цикл. Условия просто идеальные были.

— Скажите, а вообще у наших ребят есть мотивация для занятий футболом? Они верят в свое будущее?

— Я думаю — однозначно. То, что сейчас делает Freedom QJ лига — большой шаг в плане того, чтобы ребята развивались. Например, Абил Ильяс, его пригласили после QJ лиги в Gil Vicente (Португалия). Он с ними контракт подписал буквально несколько месяцев назад и уже успел забить гол. Потихоньку делаются такие шаги. Тот же вратарь «Атырау» Дулат Талыспаев, кажется. Он же подписал контракт сразу с Кёге, после первого круга, как турниры Лиги закончились в прошлом году. Сейчас в Дании находится. То есть потихоньку первые шаги делаются. Это, конечно, большой труд, и сильного всплеска сразу трудно ждать. Но надежда есть. Нужно лишь время и системный подход.