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    07:19, 25 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанский футбольный клуб попал в рейтинг лучших клубов десятилетия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия. В него вошел казахстанский футбольный клуб «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Лучшим клубом была признана «Барселона» (Испания), также в ТОП-5 вошли «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция) и «Атлетико» (Испания).

    Из 140 представленных в рейтинге команд нашлось место и казахстанскому клубу — «Астана», который разделил последнее, 139-е место, с «Мальмё» (Швеция). Отметим, что при составлении рейтинга IFFHS учитывались успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.

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